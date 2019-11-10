Румунія обирає президента. За головний пост борються 14 кандидатів

У Румунії 10 листопада відкрилися виборчі дільниці на першому турі президентських виборів, у тій годину як голосування румунів за кордоном розпочалося два дні тому.

“Участь у виборах беруть 14 кандидатів, серед них – колишня прем’єр-міністр і лідер Соціал-демократичної партії Віоріка Денчиле, яка втратила посаду в жовтні 2019 року”, – йдеться у повідомленні.

За даними опитувань, більшість голосів і вихід у другий тур здобуде чинній президент Клаус Йоханніс. Йому прогнозують результат у 40% голосів, і це вдвічі більше, ніж можуть здобути його найближчі за рейтингом опоненти – Денчиле і голова правоцентристського «Союзу порятунку Румунії» Дан Барна.

Якщо жоден із кандидатів не матиме понад 50% голосів виборців, другий тур відбудеться 24 листопада.

Право голосу в країні мають 18,2 мільйона осіб. Очікується, що результати президентських виборів в Румунії будуть відомі у понеділок.