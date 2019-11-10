Тополю затримали не за червону картку Інтерполу, а по циркуляру: про його поїздку в Польщу знали заздалегідь, — Шевченко

Орієнтування на ветерана АТО Ігоря Мазура (позивний Тополі) була отримана польським бюро Інтерполу від російських колег незадовго до його затримання на прикордонному пункті Дорогуськ. Даний факт може говорити про те, що про поїздку Тополі в Польщу росіян повідомлено заздалегідь.

Про це повідомив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

«На затриманого в Польщі українського ветерана війни з РФ унсовця Ігоря Мазура (Тополі) була виставлена не червона картка Інтерполу, яка відразу впадає в очі нашим поліцейським і прикордонникам при перетині кордону, а спеціальне циркулярне повідомлення, що начебто оперативного орієнтування про затримання, поширення якого було обмежене певними країнами. Враховуючи механізм оголошення в розшук Росією нашого ветерана, є ознаки зловживання Статутом Інтерполу», — зазначив Шевченко.

При цьому він зазначає, що злочини, які інкримінуються росіянами Тополі датовані 1994-2000 рр., а циркуляр на його затримання був отриманий тільки в 2019 році.

«Не виключено, що хтось з тих людей, які могли знати, що Ігор Тополя запрошений або збирається в листопаді їхати в Польщу, дали знати про це росіянам, а ті швидко надіслали туди саме таке повідомлення про затримання, що мінімізувало обізнаність про це поліцейських українського бюро Інтерполу», — вважає спікер МВС.

«МВС України наполегливо радить тим українським громадянам, в тому числі ветеранам війни з РФ, які має ризик бути затриманими в третіх країнах за псевдо звинуваченнями для подальшої видачі в Мордор, ретельно і уважно ставитися до планування зарубіжних поїздок та поширенню інформації про них», — додав Шевченко.

Нагадаємо, ветеран війни на Донбасі Ігор Мазур (Тополя) був затриманий в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ в Польщі. У цю країну він вирушив на запрошення польського віце-маршалка для участі в конференції.



