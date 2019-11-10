«Зроблений я в СРСР»: крымнашисту Газманову подарували Зеленського

Російський співак і композитор Олег Газманов під час святкування 50-річчя сценічної діяльності отримав у подарунок великий букет кольори українського прапора з рук «Володимира Зеленського».

Під час виконання Газмановим пропагандистської пісні зі словами «я народжений в Радянському союзі, зроблений я в СРСР» на сцену вийшов двійник президента України Володимира Зеленського в супроводі охоронців і вручив співакові букет з жовто-блакитних кольорів.

Двійник Володимира Зеленського Уміт Ісабаев

Двійник Володимира Зеленського Уміт Ісабаев

Далі ведучий Андрій Малахов зробив акцент на тому, що «Зеленський» буде говорити з усіма «звичайно російською».

Газманову такий подарунок дуже сподобався. Подивитися на це можна на відео з 59-ї хвилини.

«Уміт Ісабаев у нас в гостях, двійник Володимира Зеленського», — пояснив глядачам Малахов.

Нагадаємо, Олег Газманов є послідовним прихильником окупаційної політики РФ Володимира Путіна. Співак багато разів відвідував захоплений Росією в 2014 році Крим і всіляко підтримує окупацію півострова.