На Закарпатті туристка відчитала продавщицю на фестивалі вина з-за угорської мови

На Закарпатті туристка посварилася на фестивалі вина з продавцем в точці вуличної їжі з-за угорської мови. Про це повідомив на сторінці у своєму «Фейсбуці» користувач Csornyij Dávid.

«Прикро, що це може відбутися в ХХІ столітті в такий многоэтничной зоні. Мені шкода, що її обслужили. Сподіваюся, їй сподобається угорська їжа», — розповів користувач Csornyij Dávid і опублікував відео інциденту.

На відео жінка відчитала продавщицю за те, що вона не говорить українською мовою. Їй, можливо, не сподобалося, що дівчина сказала, що не розуміє українську мову.

До туристці підійшла перехожа і спробувала її заспокоїти, на що та відповіла, що їй грубіянять.

«Вони мені хамлять! Вона каже, що не розуміє української. Але я навчу їх говорити по-українськи!», — сказала вона.

Жінка розплатилася за їжу, продовжуючи лаятися з продавцем: «Я не знаю, де ви будете через пару років, може ви будете в Угорщині, але поки що ви на території України».