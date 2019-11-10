Колишній заступник гендиректора «Укрвуглереструктуризації» визнав вину у хабарі і заплатить штраф

Заступник генерального директора ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» за хабар в 275 тис. гривень заплатить 25,5 тис. гривень штрафу. Про це редакція 368.media дізналася з вироку Святошинського суду Києва.

Як виявилося, чиновник мав вплив на генерального директора держпідприємства, чим і вирішив скористатися за хабар. В той момент ТОВ «Кіровоград-Рубіж», що належить отцю і сину Валерію та Богдану Бершадским з Кіровградській області, а також мешканці Кропивницького Наталії Лашкул, в рамках проекту ліквідації шахти «Медвежеярская» займалося рекультивацією та озелененням колишньої промзони шахти.

Чиновник запропонував підприємцям заплатити йому 275 тис. гривень, за це він обіцяв, що генеральний директор підпише акт виконаних робіт і погодить перерахування 1,2 млн гривень на рахунок компанії. Гроші чиновник отримав 16 листопада 2018 року, після чого його і затримали.

Під час слідства хабарник уклав договір з прокурором про визнання вини, зізнавшись у зловживанні впливом за ч. 2 ст. 369-2 КК. У підсумку Святошинський райсуд Києва за хабар більш ніж чверть мільйона покарав чиновника штрафом до 25,5 тис. гривень та заборонив обіймати відповідальні посади на півтора року.