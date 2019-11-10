На узбережжі Франції викинуло понад 150 кілограмів кокаїну

Жителі Франції третій тиждень поспіль знаходять на атлантичному узбережжі країни упаковки з білим порошком.

Проведений лабораторний аналіз показав, що це кокаїн. Загальна вага знахідок вже перевищує 150 кг.

На думку експертів, наркотики перебували на яхті, який затонув під час шторму. Передбачається, що вона слідувала з регіону Антильських островів або з Латинської Америки.

Митники переконані, що наркотики скинули спеціально в розрахунку на те, що їх піднесе ближче до узбережжя, де їх зберуть з моря спільники.

Зараз співробітники правоохоронних органів активно патрулюють всі узбережжі Франції. Задіяні навіть вертольоти.