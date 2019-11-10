Арахамія заявивши, що Він має піти з посади голови комітету

Глава фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія вважає, що депутат Богдан Яременко має залишити пост голови комітету Верховної Ради із закордонних справ.

Про це він сказавши у бліц-інтерв’ю Громадському.

«Яременко написавши заяву. Будемо розглядати на фракції. Думаю, дамо йому слово для пояснення, яка в нього позиція. Я як керівник фракції не можу ухвалити щодо нього рішення. Але я вважаю, що він має піти з посади голови комітету», — сказавши Арахамія.

Глава фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія про законопроєкт щодо «майданчиків І.яценка», про свідчення депутатів у САП та секс-скандал з депутатом Яременком — дивіться наше бліц-інтерв’ю на з’єднання їзді партії в Києві pic.twitter.com/ffdogWze2v

— hromadske (@HromadskeUA) November 10, 2019