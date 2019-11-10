У Магадані чоловік взяв у заручниці дівчину, вимагаючи їжу, алкоголь та авто

У Магадані затриманий 21-річний чоловік, який убив знайомого, а його дівчину взяв у заручниці, вимагаючи алкоголь, їжу і автомобіль. Інцидент стався вчора ввечері у квартирі на вулиці Зайцева.

Підозрюваний, будучи в стані алкогольного сп’яніння, вбив 27-річного знайомого, після чого, погрожуючи ножем, захопив і утримував 18-річну дівчину. На місце події прибула поліція, у якій він зажадав алкоголь, продукти харчування та автомобіль. У ході спецоперації із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї підозрюваний був знешкоджений, заручник звільнений.

Як повідомили в СУ СКР по регіону, порушено кримінальні справи за частиною 1 статті 105 («Вбивство») і пунктами «в», «г», частини 2 статті КК РФ («Захоплення заручника»). Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.