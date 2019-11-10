Хто такий Олександр Корнієнко і як він насмішив з «сексі»-партією «Слуга народу»

Олександр Корнієнко — новий керівник партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу», і він в день призначення 10 листопада смішно висловився про «зваблення» кандидатів.

Його перли українці активно обговорюють у соцмережах

«Партія повинна виглядати сексі для кандидатів, вона повинна порушувати», — серед іншого, сказав Корнієнко.

Також він має намір провести нові навчальні семінари для членів політичної сили.

Журналістка Наталія Влащенко висміяла зайві кілограми політика і помітила, що спочатку «сексі» повинен стати він сам.

«Партія повинна купити новому лідеру картку в спортзал, щоб таки спробував порушувати)», — написала вона.

Колега Корнієнко, нардеп від «Слуги народу» Макс Бужанський також прокоментував ситуацію: «Судячи зі слів про те, що партія повинна бути сексі, ми зібралися зає@ать опонентів на виборах».

Журналістка Соня Кошкіна, в свою чергу, зауважила, що політику «оооооййййй як непросто», «швидше за все, неможливо», перетворити партію «Слуга народу» в повноцінну політичну силу.

На каналі «Крокодил» дали пораду новому главі СН.

«Будь ласка, на навчальному семінарі розкажіть депутатам, що не треба відповідати чужим дядькам в месенджерах. Ну і замовляти повій теж відучити потрібно», — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що Олександр Корнієнко народився в Києві в 1984 році, йому 35 років. Він отримав освіту як магістр «хімічної технології та інженерії» у столичному НТУУ «КПІ», після чого навчався в Німеччині на консультанта позитивної психотерапії, а в останні роки займався над проектом неформальної освіти.

Олександр Корнієнко

У різні роки був журналістом, організатором заходів, приваблював іноземних волонтерів для пришкільних мовних таборів, працював соціальних та бізнес-тренером, професійним консультантом з розвитку.

Олександр Корнієнко

У квітні 2019 року завершив свій минулий бізнес і пішов у політику з Зеленським, очолював передвиборної штаб «Слуги народу», пройшов у Верховну Раду під сьомим номером у списку партії.

Корнієнко одружений, має доньку.