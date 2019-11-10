На Львівщині автомобіль зніс огорожу моста і впав у Західний Буг

У суботу, 9 листопада, близько 23:00 водій Audi протаранивши металеву огорожу моста і впав у річку Західний Буг.

Відомо, що автомобіль рухався з міста Сокаль в бік села Бендюга (Львівська область).

Про це повідомляє zaxid.net. За попередньою інформацією, водій Audi після ДТП був при свідомості.

Чоловіка госпіталізували у Червоноградську лікарню. Чи був водій у стані алкогольного сп’яніння, наразі не відомо.

Автомобіль зазнав серйозних механічних ушкоджень, його ще не витягнули з води.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.