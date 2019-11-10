У США відбуває довічний термін переніс клінічну смерть і тепер хоче вийти з в’язниці, так як «відсидів до кінця життя»

В американському штаті Айова засуджений до довічного ув’язнення стверджує, що відбув свій термін, так як переніс клінічну смерть. Але суди двох інстанцій відмовили йому у звільненні.

Про це повідомляє TJ. Бенджамін Шрайбер (Benjamin Schreiber) вважає, що виконав свої зобов’язання перед державою. Його реанімували проти його волі, тому його слід відпустити.

Перебуваючи ще у в’язниці, він підписав заяву з проханням не рятувати йому життя. Але лікарі це проігнорували, як і прохання родичів не робити реанімацію. У 1997 році його визнали винним у вбивстві 39-річного чоловіка.

Суддя заявила, що Шрайбер або живий і повинен перебувати в тюрмі або мертвий, тоді його апеляція — «спірна». Поняття «життя» не визначається кодексом штату, тому суд виніс рішення, що чоловік повинен провести залишок свого природного життя в ув’язненні, незалежно від того, був він воскресне.

Це не перший раз, коли в’язні хочуть вийти з тюрми на підставі клінічної смерті. У 1988 році Джері Розенберг (Jerry Rosenberg) звернувся в суд з аналогічним проханням. Йому відмовили, так як він не помер юридично, інакше він би не перебував на засіданні.

Юристи вважають, що якщо люди будуть вважатися юридично мертвими до того, як їх реанімують, це створить багато проблем, у тому числі зі страховкою.