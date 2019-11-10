Як Пол Манафорт допомагав Льовочкіним красти “Укртелеком” у держави

Електронні листи менеджера президентської кампанії Трампа. Разом зі своїми українськими партнерами одіозний американський лобіст Пол Манафорт збирався сфальсифікувати найбільшу угоду про приватизацію телекомунікацій в Україні.

Отримана листування показала, як колишній менеджер президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт домовлявся з двома нинішніми українськими парламентаріями про захоплення українського публічного оператора телефонного зв’язку, пише Слідство. Інфо .

Разом зі своїми українськими партнерами одіозний американський лобіст Пол Манафорт збирався сфальсифікувати найбільшу угоду про приватизацію телекомунікацій в цій країні. За велику винагороду Манафорт повинен був забезпечити фінансування цієї угоди. Про це свідчить електронне листування, яку отримав OCCRP.

З-за того, що Манафорт не зміг знайти інвесторів, операцію провели без нього. Під час остаточної приватизації «Укртелекому», державного оператора телефонного зв’язку, вірогідним покупцем став Дмитро Фірташ, український медіа і газовий магнат. Зараз йде процес його екстрадиції з Австрії в США за корупційними звинуваченнями.

У 2016 році Манафорт очолював президентську кампанію Дональда Трампа. Зараз він відбуває покарання за податкові злочини та банківське шахрайство. Його посадили за розслідування про втручання Росії у вибори США 2016 року, яке проводив Департамент юстиції США під керівництвом Роберта Мюллера.

Манафорт — давній гравець в американській політиці і бізнесі і має зв’язки по всьому світу. Його відносини з Україною тягнуться ще з початку 2000-х. Крім цього, він був залучений в президентську кампанію Віктора Януковича в 2010 році.

Під час цієї кампанії Манафорт тісно співпрацював з двома українськими політиками: депутатом Юлією Льовочкіною та її братом Сергієм Льовочкіним, який став главою адміністрації президента Януковича. Манафорт і Ним не втрачали часу, плануючи різні угоди. Про це свідчать тисячі електронних листів, які опинилися в розпорядженні OCCRP. Вони підтверджують, що листування між цими людьми тривали десятиліттями.

Через сім місяців після перемоги Януковича на виборах Льовочкіна написала Манафорту про запланованої приватизації «Укртелекому». Вона припустила, що їм вдасться отримати компанію за вигідною ціною, оскільки вони можуть впливати на тендерний процес.

«Шановний пан Манафорт! Нижче наводжу деякі думки щодо проектів, які ми обговорювали», — написала вона 13 вересня 2010 року. З листа було ясно, що посаду її брата, як вищого чиновника в уряді Януковича, може стати в нагоді.

«Ми можемо впливати на умови аукціону. Таким чином, є простір для маневру», — написала Льовочкіна, яка, серед усього, була представницею української делегації в ПАРЄ.

Електронний лист Юлії Льовочкіної Полу Манафорту. Документ OCCRP

Юлія Льовочкіна повідомила Манафорту, що вони з братом можуть «структурувати умови тендеру» під себе, і навіть не допустити до участі компанії, в яких будь-яка держава мала б частку понад 25 відсотків. «Ми можемо підготувати компанію, яка буде брати участь у тендері», — написала вона.

Льовочкіна також зазначила, що пропонований законодавством фонд, який має покрити збитки «Укртелекому» від обслуговування сільських територій, може перевищити вартість компанії майже вдвічі — приблизно до чотирьох мільярдів доларів.

«Як ви знаєте, закон може бути прийнятий (або — ред.) до приватизації (або — ред.) після. Сподіваюся, ви розумієте, що це означає», — написала вона, маючи на увазі, що це буде впливати на плани групи.

Фонд для покриття збитків «Укртелекому» так і не створили. Але в момент листування Манафорт захоплено відповів на електронний лист Льовочкіної. «Я передав інформацію відповідним людям», — написав він 14 жовтня. «Завтра у нас з ними буде дзвінок. Я запропоную провести зустріч на наступному тижні. Мета зустрічі — зібрати всіх учасників за одним столом, обговорити умови, пропозиції та наступні кроки. Хто буде від вас?»

Відповідаючи на запрошення Манафорта, Льовочкіна написала, що серед присутніх Григорій Дзекон, тодішній глава» Укртелекому «. Це демонструвало, що він є учасником схеми приватизації. В електронному листі від 5 жовтня Дзекон порадив Льовочкіної не ділитися деталями про очікувані умови тендеру з потенційними інвесторами. «Вони можуть відразу щось запідозрити», — написав він.

Зрештою, 16 листопада Манафорт написав Льовочкіної, не зможе забезпечити фінансування покупки «Укртелекому», незважаючи на «тиск» на потенційне джерело фінансування в Китаї. Схема продовжилася без нього.

Адвокати Манафорта не відреагували на запит про коментар.

Латвійський банк

Отримані електронні листи також виявили, що Сергій Льовочкін та Юлія Льовочкіна через довірених осіб були співвласниками латвійського банку Trasta Komercbanka, причетного до російської фінансової «мегаотмывочной» — великий фінансової схеми, розкритої OCCRP в 2014 році. Трохи менше десяти відсотків банку Trasta Komercbanka належали громадянину США Чарльзу Трехерну.

Але з листування, в якому Левочкиных називають «Джинджер» і «Фред», видно, що Трехерн фактично керував їх сімейним бізнесом. Під безпосереднім наглядом Юлії він керував офшорними фірмами, які їм належали (загальна кількість офшорних фірм Левочкиных становить майже чотири десятки), французької віллою і колекцією творів мистецтва.

Ключовим завданням Трехерн було знаходити способи приховати, що Льовочкін є бенефіціарними власниками різних активів. З цією метою він і інші люди виступали довіреними особами для впливових політиків.

«Ніде і ніколи не слід використовувати ім’я керівників. Всі політики повинні стояти осторонь від бізнесу протягом трьох-п’яти поколінь», — повідомив Трехерну в електронному листі один з юристів сім’ї. «Кінцевими бенефіціарними власниками повинні бути бізнесмени-іноземці з чистою репутацією», — рекомендував адвокат.

Ще одним співвласником банку був діловий партнер і політичний союзник Левочкиных, тодішній український депутат Іван Фурсін. Йому належали 33% банку. Разом троє співвласників призначили одного члена наглядової ради, який складався з трьох чоловік. Інші 43% належали Генеральному директорові банку Ігорю Буймистеру, бізнес-партнеру Левочкиных.

Адвокат Левочкиных заперечував будь-які порушення з їх боку, назвавши запитання журналіста “не заснованими на фактах». Трехерн не відреагував на запити про коментар.

Крім того, що Ним фактично володіли банком, в якому були рахунку російської фінансової «мегапрачечной», вони також використовували систему, яка з’являлася в базі даних «мегапрачечной» OCCRP. Про це свідчить листування.

Наприклад, у 2010 році Трехерн пояснював секретаря Юлії Льовочкіної, як правильно скласти фиктивьный контракт, щоб здійснити таємні платежі через новозеландську підставну фірму Lynform Capital. Це офшорна компанія, яка з’являлася в «мегапрачечной».

«Комерційна діяльність (у фіктивному контракті — ред.) повинна відповідати заявленій діяльності компанії. Наприклад, торгівля металами, виробництво морозива або незаконне ввезення зброї; що-небудь, що компанія Lynform повідомила Банку», — пояснив Трехерн.

Дзекон залишався генеральним директором «Укртелекому» після його приватизації до 2011 року і був членом наглядової ради компанії до 2013 року. Після цього він переїхав до Каліфорнії, де став співзасновником ІТ-компанії. У коментарі OCCRP він повідомив, що не може ні спростувати, ні підтвердити справжність» електронних листів, і сказав, що нічого не знає про спробу Левочкиных вплинути на приватизацію «Укртелекому».

Адвокат Ден Шефет представляє інтереси Левочкиных. Сьогодні і брат і сестра — члени українського парламенту. Крім цього, Сергій є одним з лідерів найбільшої опозиційної партії в країні. Шефет відкинув звинувачення про причетність Сергія Льовочкіна до схемі з приватизацією телекомунікаційної мережі.

У повідомленні, яке Юлія Льовочкіна надіслала OCCRP зі своєї парламентської електронної пошти, додавши копію Шефета, вона сказала, що ніколи не посилала, не отримувала жодного листа з тих, що були надіслані з її адреси. Вона назвала витік електронних листів спробою дестабілізувати політичну ситуацію в Україні шляхом наклепу на законно обраних членів парламенту з метою викликати розбрат і недовіру».

«Ми представили свого учасника тендеру»

Кінцевий термін подачі тендеру по «Укртелекому» був у грудні 2010 року. Згідно електронного листа Юлії Льовочкіної до Манафорту, умови тендеру обмежили участь будь-яких компаній, в яких держава володіє часткою в 25 і більше відсотків. Національні та міжнародні компанії, які вже контролювали чверть українського ринку телекомунікацій, також не могли взяти участь у тендері.

Ці умови виключили ряд зацікавлених компаній. Зрештою, єдина пропозиція надійшла від Європейської Корпорації по приватизаційним Інвестицій (EPIC), маловідомої інвестиційної компанії, що базується у Відні. Під час приватизації «Укртелеком» оцінив власну вартість в 2 мільярди доларів. Але EPIC придбала її тільки за мінімальну ставку в 1,3 мільярда доларів.

Співвласник і керуючий партнер EPIC Пітер Голдшайдер заявив лондонському виданню Financial Times, що компанія не є посередником ні одного з олігархів і що тендер був справедливим. Зараз Голдшайдер працює на компанією по бездротовим технологіям Rivada Networks. Він повідомив OCCRP, що поточні судові процеси і угода про нерозголошення не дозволяють йому давати коментарі. Але дані, отримані OCCRP, вказують, хто стояв за EPIC.

У листопаді 2010 року, всього за кілька тижнів до приватизації, Юлія Льовочкіна написала Манафорту: «Інформую вас, що ми представили свого учасника тендеру. Більше чекати ми не могли».

Олександр Рябченко (ліворуч), керівник Фонду держмайна України, тисне руку Вольфгангу Гертишу, представника австрійської інвестиційної компанії EPIC, під час зустрічі в Києві в 2011 році, на якій EPIC викупила в українського уряду основний пакет акцій «Укртелекому». Фото: Гліб Гаранич / Reuters

EPIC назвав своїх бенефіціарів в тендерній пропозиції. Ними були Голдшайдер і чотири інших співвласника. Однак, як свідчать корпоративні запису, тільки через два роки після придбання “Укртелекому” роль EPIC у структурі власності була замінена зареєстрованої на Кіпрі фірмою Raga Establishment.

Діаграма структури власності, отриманий журналістами, яка включає Raga, дає зрозуміти, хто її справжній власник. Холдингові компанії офшорної фірми також вказані як холдингові компанії для групи DF, конгломерату, який належить українському медіа і газовому магнату Дмитру Фірташу. Сергій Льовочкін має частку в компанії хімічних продуктів і добрив Ostchem, яка є дочірньою компанією групи DF.

Боротьба за видобуток

В червні 2013 року Raga продала «Укртелеком» за 886 млн доларів компанії «Систем Кепітал Менеджмент» (SCM). Ця компанія належить одному з найбагатших українців, Рінату Ахметову. Однак угода не завершилася, і Raga подала позови проти SCM Лондонські і Кіпрські суди. Але отримала тільки одну виплату в розмірі 100 млн доларів.

Цей судовий процес розкриває інші деталі по бенефіціарам різних залучених компаній, які підкреслюють роль Фірташа в придбання «Укртелекому».

6 червня 2018 року Компанія SCM заявила,що намагалася відмовитися від купівлі «Укртелекому» після того, як виявила, що Raga не виконала зобов’язань щодо інвестування в інфраструктуру компанії. Це, за словами SCM, створювало ризик, що «Укртелеком» повернуть у державну власність.

У своєму позові проти SCM Raga заявила — всупереч попередньої позиції EPIC, що її бенефіціарами були Голдшайдер і його партнери — що її єдиним бенефіціаром на момент продажу був український банкір на ім’я Денис Горбуненко. SCM у свою чергу доводила в суді, що Горбуненко був довіреною особою Фірташа.

Отримані електронні листи демонструють глибокі зв’язки між Горбуненко та Фірташем. У 2014 році Фірташа заарештували у Відні. Його звинуватили в тому, що він платив хабарі за придбання дозволу на видобуток титану в Індії. Горбуненко разом з юристами і піарниками Фірташа розробляв стратегію захисту олігарха.

Хоча Манафорту не вдалося нажитися на схемі з приватизації телекомунікаційної компанії, це не перша його спроба вести справи з Фірташем. У 2009 році чоловіки обговорювали можливість створення міжнародного фонду для покупки проблемних об’єктів, згідно з отриманими електронних листів.

У тому ж році Манафорт закінчив електронний лист Фірташу оптимістичним привітанням: «Наша дружба і партнерство будуть тривати довгі роки. Вперед до нинішніх і майбутніх успіхів!

Грехем Стек, OCCRP