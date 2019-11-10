Ветерана АТО віддали на поруки Генконсула в Польщі

Суду про обрання запобіжного заходу українському ветеранові Ігорю Мазуру не відбудеться, він переданий на поруки генерального консула України в Любліні.

Співробітник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, один з лідерів УНА-УНСО, ветеран війни на Донбасі Ігор «Тополя» Мазур передано на поруки генерального консула України в Любліні, повідомила уповноважений ВР з прав людини Людмила Денисова на своїй сторінці в Facebook



«Суд про обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру не відбудеться, він переданий на поруки генерального консула України в Любліні. Всі, хто займається питанням звільнення і повернення додому нашого громадянина, докладають максимум зусиль, щоб він не став заручником політичної помсти РФ. Боротьба за долю нашого співвітчизника триває», — зазначила Денисова.



На час очікування і розгляду екстрадиційного запиту Мазур буде проживати в Генеральному консульстві України.