Настя Каменских заинтриговала пользователей новым снимком

Известная украинская певица поделилась с подписчиками новым загадочным кадром.

Одна из самых ярких артисток украинской эстрады Настя Каменских, которая уже всем известна под псевдонимом “NK”, эпатировала публику необычным снимком. Как правило, ее самые популярные публикации связаны с личной жизнью. Ведь фанаты все время в ожидании новых фото, на которых желают увидеть Настю вместе с Потапом. Такие кадры всегда заряжают позитивом и дарят надежду, что настоящая любовь существует и может преодалеть все. Однако на этот раз Каменских сделала фото не совсем в обычном месте.

Недавно Каменских провела жаркий отпуск в компании своего мужа, побывав в Мексике. Звезда регулярно обновляла ленту, как и ее муж. Поэтому поклонники смогли насладиться фотографиями возлюбленных в полной мере. Однако Настя уже вернулась к рабочим будням и об этом говорят ее новые фото в соцсетях.

Так, недавно Каменских побывала в редакции самого популярного журнала для мужчин под названием ” Playboy”. По каким причинам она туда заехала пока неизвестно, но вполне вероятно, что звезда будет сниматься для этого глянца.

Пользователи остались в восторге от нового снимка артистки и теперь в ожидании новых подробностей касательно того, что она там делала.