Франція оголосила надзвичайний екологічний та кліматичний стан

У Франції 9 листопада набув чинності закон про енергетику та клімат, який встановив надзвичайний екологічний та кліматичний стан у країні.

Про це повідомляє L’express.

Згідно з законом, влада Франції має досягнути вуглецевої нейтральності до 2050 року. Так, до 2022 року у країні повинні закрити всі вугільні електростанції, а до 2030 року — зменшити використання викопного пального на 40%.

Заплановане на 2025 рік зменшення частки атомної енергії у виробництві електроенергії на 50%, перенесли до 2035 року.

Закон також передбачає розширення біогазової енергетики та введення програми оновлення енергопостачання житлового сектора. Щорічно у Франції оцінюватимуть енергоспоживання житлових приміщень та вартість ремонту тих із них, які споживають занадто багато тепла.

Закон, що складається з 69 статей, остаточно ухвалили 26 вересня після того, як Міжурядова група експертів зі зміни клімату 8 серпня опублікувала звіт про руйнівні наслідки глобального потепління.