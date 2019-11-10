В Слузі Народу прокоментували результати соцопитування в «ЛДНР»

У політичній силі поки не розуміють, як вести на окупованих територіях партійну роботу, реєструвати партійні осередки.

Глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко зазначає, що поки не зрозуміла обґрунтованість інформації, отриманої в результаті опитування жителів окупованих територій Луганської і Донецької областей, який був оприлюднений виданням “Дзеркало тижня”, однак показані там тенденції потрібно мати на увазі при напрацюванні рішень.



«Будь-яка інформація впливає, але ми поки не розуміємо її обґрунтованість, скажімо так, бо агентство, яке це проводило, не є топовим соціологічним агентством» (опитування проводилось з ініціативи Українського інституту майбутнього і Дзеркала тижня за допомогою компанії ” Нью Імідж Маркетинг Груп)», — зазначив Корнієнко на брифінгу, сообщайт Інтерфакс — Україна.



При цьому Корнієнко допустив, що «якісь певні тенденції» це опитування, напевно, показав.



«Звичайно, ці тенденції теж треба мати на увазі, займаючись напрацюванням рішень щодо вирішення даного питання (повернення та реінтеграції Донбасу)», — зазначив політик.



Корнієнко також заявив, що поки не розуміє, як вести на окупованих територіях партійну роботу, реєструвати партійні осередки.



Нагадаємо, що дані спільного дослідження Українського інституту майбутнього і Дзеркала тижня, проведеного за допомогою компанії ” Нью Імідж Маркетинг Груп 7-31 жовтня показали, що майже всі (96,2%) жителі окупованих територій Луганської та Донецької областей покладають відповідальність за конфлікт на Донбасі на українську владу після Майдану, 50,9% бажають приєднання до РФ, 78,9% негативно оцінюють президента України Володимира Зеленського. 73,4% опитаних висловилися проти участі українських політичних партій у місцевих виборах.



Усього в дослідженні взяли участь 1606 респондентів.