Палити доведеться менше. На що буде жити Україна в 2020 році

Цього тижня український уряд подав проект бюджету на 2020 рік. По ідеї — він має стати основою реалізації “чарівної” Програми дій уряду. За логікою — саме в ньому повинні були знайти своє відображення ключові обіцянки нової влади: про мир, про бурхливий розвиток економіки, про боротьбу з бідністю і так далі. Тобто виданий на-гора новим урядом документ апріорі повинен був бути унікальним, щоб забезпечити виконання таких архіскладних завдань.

Вивчення проекту бюджету підтверджує припущення про його унікальності. Правда, у неї виявилася інша природа.

Кажучи коротко, проект бюджету практично ніяк не корелює з Програмою уряду. Два документа як би живуть самостійним життям і, можливо, навіть в різних вимірах. І це дуже незвично. По-друге, той факт, що проект бюджету не націлений на виконання передвиборчих обіцянок, не можна було б назвати незвичайним (таке буває часто і в різних країнах), якщо б не одне але: запропоновані цілі переважно протилежні цим обіцянкам.

До речі, за кілька днів до подання проекту бюджету-2020, 31 жовтня, Верховною радою були прийняті зміни до діючого бюджету 2019 року, завдали відчутного удару під дих несировинних експортерам, які ніби як основа майбутнього процвітання України.

Але гаразд поточний бюджет — там у нових властей руки за зрозумілих причин були пов’язані.

Але вже в бюджеті-2020 можна було б розгулятися у виконанні обіцянок на всю котушку.

І що ж у ньому?

…Так рівно те ж, що було всі останні роки. Якщо не гірше.

Зростання доходів зведеного та державного бюджетів планується на значно більш низькому рівні, ніж зростання номінального ВВП. Можна було б припустити, що влада збирається знизити податки або ввести якісь податкові пільги для розвитку якихось важливих галузей. Інакше як на кожну гривню виробленої в українській економіці стане менше платити податків?

Але немає. Податки навіть підвищуються (наприклад, акцизи на тютюн, деякі види рент), а їх адміністрування буде більш жорстким (зокрема, касові апарати стають обов’язковими для платників єдиного податку). Податкових пільг ніяких не пропонується. Вже виходячи з цього, номінальне зростання податкових платежів ніяк не може відставати від номінального зростання економіки.

А адже ще нещодавно представники нової влади і безпосередньо президент Зеленський говорили про ліквідації сірих схем на митниці і контрафактних поставок спирту, які перевищують легальні, про легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину і так далі. Якщо уявити, що ці обіцянки будуть реалізовані хоча б частково, то ріст податків повинен істотно випереджати зростання ВВП.

Чим можна пояснити таке протиріччя?

Тільки тим, що підвищуватися податки та посилюватися адміністрування будуть не для всіх. А боротися зі схемами, контрафактом і т. п. ніхто не збирається — процеси швидше збираються очолити.

Витрати на утримання чиновників і силовиків будуть як і раніше зростати випереджаючими темпами. В цілому видатки держбюджету таки зростуть на вісім відсотків. При цьому на Міноборони — на 15%, СБУ — на 20%, на Мінфін — на 25%. На МВС витрати зростуть на вісім відсотків, але тільки тому, що вони зробили стрибок у 2019 році. При цьому субсидія з держбюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду збільшиться лише на три відсотки — тобто вдвічі менше рівня прогнозованої інфляції (6,4%).

Взагалі, витрати на різноманітні силові органи заплановані в розмірі 273 мільярда гривень — майже 27% видаткової частини держбюджету. Мабуть, це виконання обіцянок про мирну порядку і припинення переслідування інакомислячих.

Окремо варто сказати про продовження життя в борг. У бюджеті-2020 передбачені запозичення на 365 мільярдів гривень. В це слабо віриться з урахуванням того, що в бюджеті-2019 їх заплановано на весь рік в обсязі 347 мільярдів, а фактично за дев’ять місяців Україна посіла 362 мільярда. Той факт, що закон порушений, нікого особливо не бентежить — до таких “дрібниць” українські державні мужі ставляться дуже спокійно. Але от повірити в те, що в наступному році запозичення раптом різко скоротяться, ніяк не виходить.

До речі, на погашення і обслуговування боргу, згідно з проектом, передбачається направити 424 мільярди гривень — це 40% від витрат держбюджету. Але й ці цифри дуже сумнівні. Адже всього за дев’ять місяців поточного року на погашення і обслуговування вже пішло 390 мільярдів. Екстраполюючи, отримуємо до кінця року приблизно 520 мільярдів. З якого дива ця сума повинна скоротитися в наступному році? Абсолютно незрозуміло.

Тобто в частині боргів, їх погашення і обслуговування в проекті закладена абсолютна фікція.

Але навіть якщо в неї повірити, то виходить, що на силовиків, а також на обслуговування і погашення боргів відпущено більше двох третин видаткової частини держбюджету. Втім, на одну третину ніхто жити не збирається — будуть брати нові борги.

Прожитковий мінімум планується підвищити тільки в другому півріччі — до мізерних 2118 гривень, на п’ять відсотків від нинішнього рівня. Доведеться потерпіти.

Зате гроші є такі надважливі сутності, як:

— фінансування програми “Зшивання країни — проект мобільності молоді” — 500 мільйонів;

— підтримка кінематографії — 760 мільйонів;

— лікування громадян України за кордоном — 400 мільйонів (мова, зрозуміло, не про всіх громадян, а про особливо цінних);

— підтримка телеканалу “ATR T” — 50 мільйонів (кримськотатарська канал, що віщає з Києва, відрізнявся тим, що більше всіх поливав брудом Зеленського під час виборів);

— фінансування тотальної українізації під умовною назвою “мовные інспектори” — 50 мільйонів;

— Інститут національної пам’яті — 130 мільйонів.

Інститут національної пам’яті, нагадаємо — це імперія поганих спогадів про проклятому радянському (а до того імперському) минулого. Предмет посиленої турботи Порошенко.

Іншими словами, в головному, як легко бачити, нова влада України зберігає наступність — від колишньої під мікроскопом не відрізниш.