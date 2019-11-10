Компанії Косюка оплачували лобістів США для адміністрації Порошенко

Адміністрація колишнього президента Петра Порошенка оплачувала послуги лобістів США за рахунок внесків від компаній Юрія Косюка. П’ять агрокомпаній Косюка витратили на це 600 тисяч доларів в 2017-2018 рр., говориться в матеріалі Kyiv Post.

У той час Косюк був позаштатним радником колишнього президента, а його компанії отримували великі державні дотації.

Американська лобістська компанія BGR в 2017-2018 роках надавала послуги Національній раді реформи, яку заснував і головою якої був Порошенко.

Видання пише, що компанії Косюка фінансували лобізм не безпосередньо. Вони зробили внесок на адресу громадської організації «Фонд підтримки реформ в Україні». Вона пов’язана з президентською Адміністрацією – цю організацію три роки тому заснували дві юридичні фірми, у тому числі фірма Ганни Бабич, цивільної дружини заступника глави президентської адміністрації Олексія Філатова.

Крім грошей компаній Косюка, з моменту створення ця громадська організація отримувала гранти на підтримку реформ від посольств і західних донорів, у тому числі американських, на мільйони доларів.

Як свідчать звіти BGR на сайті міністерства юстиції США, два роки тому громадська організація підписала контракт з BGR, замовивши лобістські послуги для Національної ради реформ при Адміністрації президента.

За словами прес-служби агрохолдингу «Миронівський Хлібопродукт», до складу якого входять дані агрокомпанії, ні компанії, ні сам Косюк не знали, що їхній внесок буде використаний на оплату лобістських послуг.

«Фінансова допомога надавалася виключно з метою досягнення мети діяльності Громадської спілки, а саме сприяння розвитку України та підтримки у розробці і впровадженні реформ в Україні. Рішення про надання фінансової допомоги приймається самостійно кожною компанією», – відповіла прес-служба МХП.

Журналісти перераховують п’ять компаній Косюка, які зробили внесок, за рахунок якого оплатили послуги американських лобістів BGR: ПРАТ «Зернопродукт МХП», ТОВ «Урожайна Країна», ТОВ «Вінницька Птахофабрика», «Миронівська Птахофабрика», «НВФ Урожай».

Як зазначає Kyiv Post, компанія BGR публікувала на сайті міністерства юстиції США звіти про свою роботу для Національної ради реформ в 2017-2018 роках. Лобісти звітували про контакти з більш ніж 150 американськими чиновниками, журналістами, дипломатами та аналітиками.

Зі звіту невідомо, які саме теми просували лобісти, але деякі їх активності вказують на те, що компанія могла лобіювати надання Україні протитанкових ракет «Джавелин». Найчастіше – 29 разів – лобісти контактували з помічником сенатора-республіканця Роба Портмана. Цей сенатор активно підтримував виділення військової допомоги Україні, зокрема ракет «Джавелин». Він також подавав поправку до закону, яка розширила спектр військової допомоги США Україні. Її схвалили в кінці 2017 року.

Крім того, компанія, яка виробляє Джавелини – Raytheon Co. – також є клієнтом лобістської компанії BGR. За останні 10 років Raytheon Co. оплатила BGR 1,6 млн дол.

Одним із співробітників BGR є Курт Волкер, який до недавнього часу був спецпредставником Держдепартаменту США у справах України. Це стало приводом для видання Politico вказати на можливий конфлікт інтересів, адже Волкер підтримував надання «Джавелинов» Україні.

Компанія BGR повідомила Kyiv Post, що Волкер не був залучений в лобізм для українських клієнтів, коли працював спецпредставником. BGR припинила працювати для Національної ради реформ в минулому році

За словами прес-служби Офісу президента, зараз Національна рада реформ не функціонує, але Офіс планує його перезавантажити.

Юрій Косюк – радник п’ятого президента України, колишній перший заступник глави Адміністрації президента України і восьмий найбагатший українець згідно з рейтингом «топ-100» видання «Новий час».