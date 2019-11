Топ-10 красавиц из прошлого, которым не нужны были пластика и фотошоп (фото)

Смотри фотографии звездных женщин, которые поражали своей красотой без операций и фотошопа.

Современные стандарты красоты включают стройную фигуру, пышный бюст, пухлые губки и прочие характеристики, которыми наделены далеко не все женщины. Именно поэтому знаменитости часто прибегают к пластическим операциям, уколам красоты или попросту фотошопят фотографии, прежде чем обнародовать их в социальных сетях с миллионной аудиторией.

Смотри кадры 10 звездных женщин, которым не нужны были пластика и фотошоп.

Мэрилин Монро

Топ-10 красавиц из прошлого: Мэрилин Монро

Моника Беллуччи



Топ-10 красавиц из прошлого: Моника Беллуччи

Пегги Липтон

Promotional studio portrait of actors Clarence Williams III (L), Michael Cole, Peggy Lipton for the television series, ‘The Mod Squad,’ c. 1968. (Photo by ABC/Hulton Archive/Courtesy of Getty Images)

Брук Шилдс

Топ-10 красавиц из прошлого: Брук Шилдс

Анджелина Джоли

Топ-10 красавиц из прошлого: Анджелина Джоли

Синди Кроуфорд

Топ-10 красавиц из прошлого: Синди Кроуфорд

Неджла Назир

Меган Фокс

Топ-10 красавиц из прошлого: Меган Фокс

Лика Кавжарадзе

Топ-10 красавиц из прошлого: Лика Кавжарадзе

Гамида Омарова

Топ-10 красавиц из прошлого: Гамида Омарова

По материалам neskychno.com.