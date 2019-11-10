Топ-10 красавиц из прошлого, которым не нужны были пластика и фотошоп (фото)

Смотри фотографии звездных женщин, которые поражали своей красотой без операций и фотошопа.
Современные стандарты красоты включают стройную фигуру, пышный бюст, пухлые губки и прочие характеристики, которыми наделены далеко не все женщины. Именно поэтому знаменитости часто прибегают к пластическим операциям, уколам красоты или попросту фотошопят фотографии, прежде чем обнародовать их в социальных сетях с миллионной аудиторией.
Смотри кадры 10 звездных женщин, которым не нужны были пластика и фотошоп.
Мэрилин Монро
Топ-10 красавиц из прошлого: Мэрилин Монро
Моника Беллуччи
Топ-10 красавиц из прошлого: Моника Беллуччи
Пегги Липтон
Promotional studio portrait of actors Clarence Williams III (L), Michael Cole, Peggy Lipton for the television series, ‘The Mod Squad,’ c. 1968. (Photo by ABC/Hulton Archive/Courtesy of Getty Images)
Брук Шилдс
Топ-10 красавиц из прошлого: Брук Шилдс
Анджелина Джоли
Топ-10 красавиц из прошлого: Анджелина Джоли
Синди Кроуфорд
Топ-10 красавиц из прошлого: Синди Кроуфорд
Неджла Назир
Меган Фокс
Топ-10 красавиц из прошлого: Меган Фокс
Лика Кавжарадзе
Топ-10 красавиц из прошлого: Лика Кавжарадзе
Гамида Омарова
Топ-10 красавиц из прошлого: Гамида Омарова
По материалам neskychno.com.