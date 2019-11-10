Дорожня мафія Максима Шкіля: як екс-регіонал та його подільники викачують мільярди з бюджету

Недавнє розслідування щодо діяльності ТОВ СУНП Автострада, яке належить на 100% українського власника Максиму Шкілю, його зв’язків у міністерському апараті часів Порошенко такі як Володимир Омелян який лобіював інтереси своїх компаній, а ще раніше представники часів Януковича, дало можливість встановити зв’язку та інших учасників, міцно засіли на величезних тендерах «Дорожньої мафії» в наш час. Журналісти-розслідувачі по ниточці размотают цей клубок.

Чому ми їздимо по поганим дорогам, куди і головне кому йдуть мільйонні і мільярдні бюджети і чому кожен рік дорогами все одно потрібен новий ремонт.

У цій статті піде мова про те, як ниточка від підприємства Максима Шкіля, який влаштувався на Вінницьких дорогах, призвела розслідувачів до Черкаських дорогах, які «належать» Сапаеву Бахтіяр і його ТОВ ШРБУ-48.

Коротке досьє Сапаев Бахтіяр

Його успішне підприємство ТОВ ШРБУ-48, один з лідерів за кількістю виграних тендерів в Черкаській області, можна навіть сказати, що це дорожній монополіст.

З 2002 по 2010 роки Сапаев Бахтіяр (або як він просив себе називати Борис Сергійович очолював госс службу автомобільних доріг Черкаської області після, цю структуру очолив Сергій Лещенко, (прим. Контактною особою у «Уманьавтодор» довгий час залишався Сергій Лещенко вже будучи на державній посаді, а до цього він 8 років очолював правління «Уманьавтодор» і тільки в 2010 році від туди вийшов.

У 2010 році згідно з наказом «Укравтодору» № 283-ВК від 5 серпня, головою правління державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України» призначений Бахтіяр Сапаев, до цього відомство три рази очолював Володимир Демішкан.

Володимира Демішкана з Уманьавтодор (Сапаевым Бахтіяром) пов’язує за повідомленнями ЗМІ частка в ТОВ «Тальнівський Щебзавод», так як підприємство вже понад 26 років (дата реєстрації 13.10.1993), дана інформації в процесі уточнення і пошуку підтверджуючих даних, повернемося до Сапаеву.

Зв’язку Сапаева різного роду підприємницької діяльності.

Орлов Володимир Анатолійович займається понад 34 організацій

Гончаренко Євген Миколайович курирує 9 організацій,

Шовкун Василь Юрійович курирує 13 організацій,

Пономаренко В’ячеслав Миколайович 12 організацій,

Попова Юлія Вікторівна, 15 організацій,

Земелєв Геннадій Олегович, 27 організація

Найцікавіша зв’язок це хтось Нікітін Євген Вадимович на якого оформлено більш ніж 275 організацій різного роду діяльності… а за адресою реєстрації самого Нікітіна зареєстровано ще плюс 87 суб’єктів підприємницької діяльності. Фіктивна підприємницька діяльність даних суб’єктів залишається на совісті правоохоронців, як і взаємовідносини самого Сапаева з даними «суб’єктами підприємницької діяльності».

З 2008 року фірми пов’язані з Бахтіяром освоїли понад 10 млрд, нагадаємо, що курс долара до гривні тоді був на позначці 5 грн за 1 американський долар.

А найвідоміший тендер «Уманьавтодора» це звичайно, Запорізькі мости, які до нього деребанил Демішкан, а пізніше і сам Сапаев, найскромніша оцінка виділених коштів на «будівництво століття» склала понад 3 млрд грн. В той час нікого не збентежило навіть відсутність реалізованих проектів у Сапаева у сфері будівництва і обслуговування мостових переправ і будь-якого досвіду в мостобудуванні… Як там мости в Запоріжжі? Микола Азаров обіцяв, що до кінця 2012 вони будуть добудовані новим підрядником – Сапаевым Бахтіяром і його «Уманьавтодор». Але… Безліч кримінальних справ і … і нічого, а у Сапаева нове ТОВ «ШРБУ-48» і кинуті і потребують відновлення Запорізькі мости.

Ось що пише Рахункова палата на той час

Через затягування будівництва, відсутність належного контролю на центральному і місцевому рівнях за використанням бюджетних коштів проектна вартість автомагістралі зросла в 2,7 рази порівняно з початковою за проектом (1,9 млрд Грн.) І в даний час складає 5,2 млрд. гривень. Починаючи з 2004 року на будівництво цього об’єкта в цілому використано 1,4 млрд гривень.

Важливо: запам’ятайте назву фірми, яка брала участь в «тендері» і злила його під фірму Сапаева це – ТОВ «Автомагістраль — Південь» (укр. ТОВ «»АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ»»), що належить одеситам Коротков Валерій і Наливанный Олег.

ТОВ «ШРБУ-48»

Те, що компанія належить Сапаеву каже аналіз джерел

Колишнім директором є Воткалюк Ігор Миколайович, якого змінив Губа Руслан Анатолійович, але 90% компанії все у володінні Сапаев Бахтіяр Сабирович.

Раніше усіх трьох об’єднувала інша компанія ЗАТ «Уманьавтодор».

На даний момент компанія є лідером за кількістю виграних тендерів в Черкаській області, варто нагадати, де працював Сапаев з 2002 по 2010? (підказка – керівник Черкаського Укравтодору).

Наступними йдуть Кіровоградська область (більшість підрядів у ТОВ «Ростдорстрой» ) та Вінницька область (більшість підрядів у ТОВ «Автострада»).

На даний момент Сапаев Бахтіяр «виграв» один із самих великих тендерів в Черкаській області, вартість тендеру складає майже 2 млрд. гривень. Також звертаємо вашу увагу на той факт що заявки всіх учасників крім двох були відхилені. А другим учасником було те саме підприємство – ТОВ «Автомагістраль-Південь» (укр. ТОВ «Автомагістраль-Південь»), та сама фірма, яка вже зливала під Сапаева дуже грошовий тендер, про це вище.

І це не поодинокий випадок, ось наприклад ще один тендер з цими ж учасниками

Поки Сапаев чекає грошей, можна подивитися на іншій тендер який пов’язує його новими вигідними «стосунками» з новою компанією ТОВ «Автострада» — Максима Шкіля.

Тендер вартістю понад 600 млн гривень виграє компанія Максима Шкіля, при тому що учасників лише двоє це, компанія Сапаева і власне Шкіля. Крок за тендерній заявці був зроблений один і на мінімально можливу суму, тобто Сапаев який бере всі великі підряди, от просто так віддав новачкові такий великий тендер?!?

У продовженні цього тендеру варто також зазначити, що усі заявки учасників крім фірм Сапаева-Шкіля, були відхилені.

Хоча судячи з неодноразовим заявою саме компанія ТОВ «Автострада» не відповідає кваліфікаційним критеріям тендеру, але все одно перемагає.

Також як і компанія самого Сапаева неодноразово учувствовавшая і на думку інших учасників тендерів практично ніколи не відповідала критеріям тендерів, але не дивлячись на це постійно виграє тенедеры.

За даним тендером можна зробити тільки один висновок. Ми його зробили, зроблять такий же правоохоронні органи та органи нагляду? Будемо тримати вас в курсі.

Автор: Андрій Вавілов

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