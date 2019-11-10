Не назвали війну на Донбасі війною з РФ – тепер ветеранам краще сидіти вдома і не виходити за кордон, – телеведуча

Щастя затриманого в Польщі Ігоря Мазура з позивним «Тополі» судити не будуть і передали українському консулу в Любліні.

Очевидно, що ніякої «зради» від Польщі не було. Просто звичайний прикордонник діяв за інструкцією, – і не міг розібратися, хто правий у поданні в Інтерпол більше – Україна чи Росія. Глава польського МЗС підтвердив цю версію. Про це у своєму блозі пише телеведуча Марина Данилюк-Ярмолаєва.

За її словами, тим не менш, реакція правоохоронців і розповідь речників МВС про «спеціальному циркулярному повідомленні, щось на зразок оперативного орієнтування про затримання, поширення якого було обмежене певними країнами» і заклик ветеранам не їздити закордон – змушує замислюватися, а чи достатньо захищені в нас ветерани і добровольці. Чи їм так і сидіти всередині країни, тому що Росія подасть заявку в Інтерпол.

Марина Данилюк наголошує, це все тому, що на шостому році війни у нас так і не назвали війну на Донбасі війною з РФ. Наші реформатори з хіпстерським смузі не вміють працювати на випередження – саме тому після затримання у нас можуть потиснути плечима і сказати «ой, просто утримайтесь від поїздок за кордон».