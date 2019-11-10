Справа «діамантових прокурорів» надійшла в суд антикорупційний

Вищий антикорупційний суд отримав справу «діамантових прокурорів» і провів її авторозподіл.

Із сайту «Судової влади» видно, що система вже обрала суддів Галабалу (головуючий), Крикливого і Ногачевського.

Дата першого засідання поки що невідома.

4 листопада Голосіївський суд повторно ухвалив передати справу в антикорупційний суд. Раніше апеляційний суд зазначив, що справу треба передавати напряму у Вищий антикорупційний суд, не звертаючись в апеляцію.

Передачу справи ініціювали прокурори Генпрокуратури, які представляють справу в суді.

Додамо, що з урахуванням змін до законодавства праворуч «діамантових прокурорів» не підсудна Вищому антикорупційному суду. Вказану справу розслідувала ГПУ, а не НАБУ. Раніше ВАКС відмовився розглядати справу за звинуваченням у зловживання владою трьох колішніх нардепів щодо прийняття «законів 16 січня», яку розслідувала ГПУ.

Справа розглядалася в Голосіївському суді з березня 2016 року. Процес зупинився на стадії допиту свідків обвинувачення, явку яких не вдавалося забезпечити. Ще взагалі не досліджувалися матеріали негласних слідчих розшукових дій.

Більше року тому суд почав допит свідка Раку. Він давши вільні показання і відповів на запитання прокурорів. З тих пір поновити допит не вдавалося. Кілька разів неможливо було забезпечити склад суду, а потім на засідання переставши з’єднання являтися Рак.

За матеріалами справи, у 2015 році громадянин Рак передавши $150 тис. доларів Валерію Гібаленку, який був знайомий з «діамантовими прокурорами» – тодішнім заступником прокурора Київської області Олександром Корнійцем і першим заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимиром Шапакіним. Прокурорів прозвали діамантовими після того, як вдома у Корнійця при обшуку знайшли 102 діаманти.