«Тиск на ЗМІ почалося при Зеленском»: Поярков переконаний, що утиски свободи слова в Україні пов’язане зі зміною влади

Сергій Поярков переконаний, що в період президентства Петра Порошенка на жодне ЗМІ в Україні не чинився тиск.

Телеведучий нагадав, що при п’ятому президента не закрили жодного телеканалу, однак після приходу до влади Володимира Зеленського ситуація змінилася. На думку телеведучого і художника, утиски свободи слова в країні безпосередньо пов’язане з поверненням Андрія Портнова.

У період президентства Порошенко телеканали купували ті, хто платив за це гроші. При цьому сам п’ятий президент не купував ніяких ЗМІ. Порошенко заявляв, що не збирається йти по шляху Володимира Путіна, і скуповувати через підставних осіб засобу масової інформації.

Разом з тим, протягом всіх цих 5 років ті, хто цього хотів, використовували своє право на свободу слова, поливаючи брудом Порошенко.

Правда, Поярков уточнює, що поливати брудом п’ятого президента було за що — історії з офшорами, Мальдівами, фабрику в Липецьку, і так далі. Це дійсно право журналістів, які повинні шваркать. Однак незрозуміло, чому принижувати Порошенка було правильно, а «ніжне хриплувате тупе створення» говорить, що йому не подобається, коли це використовують проти нього.