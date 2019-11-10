«Зруйновані русским миром»: воїн ООС вразив українців криком душі про війну

Боєць Національної гвардії України Харитон Старский, який є учасником ООС, справив фурор в мережі сильним текстом про те, за що на Донбасі воюють українські захисники.

Він опублікував на своїй сторінці в Facebook і за декілька годин зібрав понад 400 лайків, понад 100 репостов і близько трьох десятків коментарів.

Свій звернення Старский почав з дитячих спогадів про те, як на початку 90-х його батько, офіцер ЗСУ привіз додому зйомки з колишньої Югославії.

«На тих кадрах було чимало страшного, але мені найбільше запам’яталися боснійські діти, що гралися на зруйнованих русскомиром вулицях. Саме так, зародки русскомира існували вже тоді, це були так звані «російські добровольчі загони» – РДО, які воювали разом з сербськими четниками. До початку війни багато наші патріоти наївно захоплювалися сербами, поки вони не приїхали вбивати українців на Донбасі, як вони вбивали боснійців», – пише захисник України.

За його словами, будучи ще дитиною, він дивився кадри зі своїми боснійськими однолітками, які грали отстрелянными тубуса від РПГ-22 в спаленому Сараєво, й гнав від себе думки про те, що така ж війна, страшна війна в самому центрі сучасної, цивілізованої Європи може розгорітися і в Україні.

«Саме тому мені так дико сприймати те, що відбувається на вулицях прифронтових міст. Коли п’єш каву, а навколо тебе спокійно гуляють мами і бабусі з дітьми. І все б нічого, але в декількох кілометрах від вас працюють російські «Кручі». Голосно розривається російська міна, яку разом з іншими крупами» і «макаронами» привезли бойовикам в білому гумконвое «турботливі» мишебратья. Похилого віку бабуся, у якої відіграє малий в яскравій помаранчевій куртці, лише на мить з тривогою озирається на звук прильоту, але повільно йде далі. Вони вже давно звикли. Я не можу звикнути», – поділився своїм криком душі Старский.

Воїн нагадав, що саме він бачив на боснійських зйомках і розуміє одне: бойовики нікуди не зникнуть, російський терор не пройде сам собою.

«Єдиний правильний спосіб боротьби з терористами – це відправити їх в рідну Астрахань або Йошкар-Олу в рефрижераторі, всіх до єдиного, тому що саме так працює визвольна війна. Я не хочу, щоб діти чули розриви російських хв, і я не хочу, щоб їх знову виховував русскомир. Адже ми досі вигрібаємо його наслідки – тут, на війні», – упевнений захисник України.

Крім того, він підкреслив, що українські воїни ніколи не були загарбниками, і що б там не говорили ворожі медіа, вони – захисники, тому що правда на їх стороні.

«Хотілося б, щоб і інші люди зрозуміли це. Тому що приходить момент, коли ні слова, ні вмовляння не рятують від ворожих снарядів, і тоді ми благословенні державою на знищення окупантів – беремо в свої руки зброю і йдемо захищати наших дітей від небезпечних чужинців. Ми воюємо за життя. І для того, щоб вижити, нам усім – і в тилу, і на фронті – потрібно зробити тільки одне. Перемогти!» – рішуче підсумував Старский.