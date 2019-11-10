Україна повинна заморозити конфлікт на Донбасі, не виходячи при цьому з мінських домовленостей — Фурса

Сергій Фурса в статті, опублікованій інформагентством ЛІГА.Немає, стверджує, що найбільш оптимальним варіантом вирішення проблеми Донбасу для України є замороження конфлікту. При цьому інвестиційний банкір підкреслив, що зробити це Київ повинен, не виходячи з мінських домовленостей.

Фурса додав, що такий варіант не є добрим для мешканців Луганська і Донецька. Але якщо подивитися на останню соціологію, то виникає цілком логічне питання — чому Україна повинна шукати рішення, яке буде хорошим для цих людей?

Замороження конфлікту дійсно є найкращим варіантом для України, в тому числі, і в довгостроковій перспективі. Після того, як впадуть стіни, ми повинні бути готовими допомогти цим територіям.

Якщо Україна почне інтегрувати ОРДЛО на умовах, висунутих Володимиром Путіним, то можливості допомогти у неї точно не буде. Українці просто об’єднуватися у своїй бідності, і до кінця своїх днів будуть так жити. Тому потрібно заморожувати конфлікт, але обов’язково залишаючись в мінських домовленостях, і для цього слід припинити пошуки хворобливих компромісів.