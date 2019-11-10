Жителі Саратова пояснили своє небажання народжувати дітей

Жителі Саратова відреагували в соцмережах на дані Рахункової палати, згідно з якими населення Росії скорочується четвертий рік поспіль.

У відомстві повідомили, що, незважаючи на заклики влади покращувати демографічну ситуацію, з січня по серпень в Росії народилося 994,3 тис. осіб — на 83,8 тис. осіб менше, ніж роком раніше. За цей же період в країні померли 1,2 млн. чоловік. В 32 регіонах країни померло в 1,5-2,1 рази людей, ніж народилося.

«Про жодні зусилля підйому демографії кажуть влади? Про збільшення податків, пенсійного віку, кредитної кабалі, зростання тарифів ЖКГ, штрафи, знищеної екології, медицині і масових репресіях?» — прокоментували новину про скорочення населення Саратова у «ВКонтакте», пише «Репортер64».

«Одна з основних причин падіння народжуваності — майже повне знищення виробництва. Немає роботи — немає і грошей, нічим годувати родину, а адже раніше звичайних роботяг давали квартири… Але накопичити на неї при зарплаті в 15 тисяч рублів на напіврозваленому заводі неможливо. З нинішніми цінами на дитячий одяг, дитяче харчування та ліки третій член сім’ї стає непідйомним вантажем. Та й навіщо нам плодити таку ж злидні? Ми не хочемо, щоб діти мучилися так само, як ми», — висловив думку один із місцевих жителів.

«Коли самим доводиться виживати, то про яке прирості населення може йти мова? Я не хочу, щоб мої діти жили в таких умовах. Ось тому багато хто і емігрують у більш сприятливі для простого народу країни, а у нас утворюється демографічний спад», — зазначив інший користувач соцмережі.

«Більшості людей з злиденною зарплатою і голодними дітьми навіть в голову не прийде вийти на мітинг — у них інші пріоритети. Московські протести показали, що туди ходять далеко не найбідніші верстви населення. Саме тому вони так бояться молоді і так жорстко придушують її протести. У них немає іпотеки та дітей, вони відповідають тільки за себе і тому становлять загрозу для влади. А молодь не бажає ставати рабами і не поспішає народжувати», — вважає ще один саратовец.