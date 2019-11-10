Ошукані пайовики в Волгограді погрожують голодуванням і пікетами у Москві

У Волгограді пройшов мітинг пайовиків недобудованих житлових комплексів «Династія» і «Адміралтейський». Будинки повинні були здати ще в 2015 році.

В акції брали участь близько 80 осіб, повідомляє агентство «Висота 102». Вони зажадали від забудовників виконати свої зобов’язання, а від влади — надати допомогу в цьому питанні.

За словами одного з активістів, ошукані пайовики готові навіть поїхати з пікетами до Москви або влаштувати голодування. Вони прийняли резолюцію, яку направлять в тому числі президента, з вимогою провести службову перевірку відносно чиновників регіонального Госстройнадзора та місцевої адміністрації.

Як пояснили в Госстройнадзоре Волгоградської області, новий інвестор не зможе добудувати проблемні будинки, поки не завершиться процедура зміни забудовника, згідно із законом про банкрутство.