Йдеться про мільйони: СБУ викрила велику схему вивозу лісу

Служба безпеки України викрила групу осіб, які експортували з території Івано-Франківщини та Буковини незаконно вирубану деревину.

В результаті було попереджено нанесення мільйонних збитків державі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники встановили, що зловмисники протягом 2019 року незаконно переправили за кордон більше двох тисяч кубометрів деревини хвойних порід. Для легалізації незаконно вирубаного лісу вони використовували вкрадені у реальних підприємців або підроблені товарно-транспортні накладні про походження продукції.

На їх основі виготовлялися сертифікати для оформлення митної документації. Частина деревини вивозилася за кордон поза митним контролем.

Під час низки обшуків правоохоронці вилучили документацію, підготовлену ділками для легалізації та вивозу за межі нашої країни незаконно зрубаної деревини на суму більше 3 мільйонів гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

СБУ викрила велику схему експорту лісу

Прес-служба СБУ

СБУ викрила велику схему експорту лісу

Прес-служба СБУ

СБУ викрила велику схему експорту лісу

Прес-служба СБУ

СБУ викрила велику схему експорту лісу