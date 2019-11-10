Електрокари можуть викликати новий екологічна криза

Електромобілі вважають однією з ключових технологій у боротьбі проти глобального потепління. Однак зростання їх виробництва може спричинити за собою нову проблему для навколишнього середовища.

Технології утилізації не встигають за зростаючим ринком електрокарів. Це призводить до того, що на звалищах накопичуються тисячі відпрацьованих акумуляторних батарей, небезпечні реагенти з яких потрапляють у навколишнє середовище. Вчені з Бірмінгемського університету закликають виробників електромобілів і світові уряду розробити надійний план переробки батарей, який дасть рішення проблеми якомога швидше.

Автори дослідження підрахували, що тільки мільйон електрокарів, проданих протягом 2017 року, за термін своєї служби проведуть 250 тисяч тонн токсичних відходів з акумуляторів. Проблема їх утилізації ускладнюється різноманітністю форм, конструкцій і хімічного складу літій-іонних батарей.

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Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

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Промислова переробка літій-іонних батарей не тільки дозволить знизити навантаження на полігони твердих відходів, але й задовольнить зростаючий попит на матеріали для акумуляторів. Так, дослідники з британського Інституту Фарадея підрахували, що при збереженні нинішніх тенденцій попиту на електромобілі вже до 2040 року у Великобританії потрібно буде побудувати вісім гигафабрик для виробництва батарей.

«Всього 2% електрокарів від кількості всіх машин в світі — це колона, якій можна оперезати планету, 140 мільйонів авто», — говорить Ендрю Ебботт, один з авторів статті, роблячи посилання на прогноз ОПЕК про кількість електромобілів у світі до 2040 року. Батареї, які будуть встановлені на цих машинах, — вмістилище величезної кількості енергії і шкідливих хімікатів; вчені просто не мають поняття, як з ними діяти, коли термін їх служби підійде до кінця.

Фахівці резюмують: необхідно якомога швидше переглянути виробничий і життєвий цикл літій-іонних батарей — від видобутку корисних копалин для виробництва до утилізації та переробки. Автори статті вважають, що зміна дизайну і конструкції акумуляторів для полегшення розбирання в кінці життєвого циклу, поліпшення технологій сортування і методів розділення електродних матеріалів, а також впровадження єдиних стандартів виробництва — все це зробить переробку акумуляторів економічно вигідною і дозволить уникнути шкоди для екології.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», електрокари поступово витісняють звичайні автомобілі з усіх сфер. Вже вперше в історії в Нью-Йорку відбулася гонка електрокарів.

За матеріалами Naked-science

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