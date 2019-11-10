Жорстоко вбита в Петербурзі студентка була дочкою поліцейській

Студентка Анастасія Єщенко, вбита в Петербурзі, була дочкою підполковника внутрішньої служби в Краснодарському краї, а її брат грав за молодіжну збірну Росії з футболу.

Про сім’ю аспірантки Спбду розповіла голова квартального комітету станиці Старовеличковской Євгена Тарасенка, передає РИА «Новости». За її словами, мати загиблої — кадровик районного відділу поліції Галина Єщенко. Батько працював вчителем фізкультури, а брат — воротар російської молодіжки, який виступав за «Краснодара».

Нагадаємо, історика Олега Соколова звинувачують у вбивстві Анастасії Єщенко, з якою у нього була любовний зв’язок. За попередньою версією, чоловік застрелив дівчину і розчленував тіло. Детальніше про подію читайте в матеріалі «Росбалта».