Зустріч «нормандської четвірки» може відбутися 24 або 26 листопада — джерело

Якщо зустріч не відбудеться в ці дати, то до кінця року лідери не зможуть зібратися, а можливо не зберуться в цьому форматі вже ніколи.

Виконання Мінських угод, «формула Штайнмайера», «особливий статус Донбасу», український контроль над кордоном з РФ (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18), місцеві вибори в ОРДЛО — всі ці болючі і надзвичайно складні питання повинні обговорюватися на планованої і постійно отодвигаемой зустрічі «нормандської четвірки» на вищому рівні. Чергова «попередня дата, названа джерелом, близьким до Банкової, — це 24 або 26 листопада.

Про це передає сьогодні «Дзеркало тижня».

Якщо «Нормандія» в ці дати не відбудеться, то, за словами джерела, до кінця року лідери вже не зможуть зібратися, і тоді навряд чи слід сподіватися, що зустріч «четвірки» коли-небудь взагалі вийде.

В якості плану «Б», за свідченням міністра закордонних справ Ст. Пристайко, в Києві розглядають можливість залучення миротворчої місії ООН.

Хоча, як можна судити з численних висловлювань представників Банкової і Михайлівській, дана опція нинішній владній команді не до душі з цілого ряду причин.

План «В» Банкової теж вже озвучувався — «будувати стіну і заморожувати конфлікт». Як свідчать результати вересневого опитування групи «Рейтинг», цей варіант вирішення «проблеми Донбасу» в Україні підтримує найбільш численна група респондентів — 34%.

Поки ж, як свідчать джерела ZN.UA команда Зеленського має намір ще поборотися за план «А» — «перестати стріляти, розвести війська, провести вибори».