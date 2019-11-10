Повернення ОРДЛО стане самогубством для України — політолог

Україна не звалилася ще тільки тому, що у тієї ж Росії немає бажання витрачати додаткові ресурси на те, щоб підібрати цей гниє шматок.

Один із найсмішніших тез, які ми чуємо з приводу того, що Росія (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) піде далі, якщо ми відмовимося від повернення ОРДЛО. Мовляв, тоді нічого не завадить Росії взяти Харків, Миколаїв і так далі.

Таку думку висловив сьогодні в ФБ політолог Юрій Романенко.

Відкрию великий секрет, дорогі перелякані друзі. Якщо Україна буде і далі залишатися в такому стані похмурого інфантильного безглуздого лімітрофа, то це відбудеться в будь-якому випадку.

Тільки у випадку, якщо нам впихнуть ОРДЛО — трохи раніше, а якщо не впарять, то трохи пізніше.

Не має жодних шансів на виживання держава, де населення і еліта геть не хочуть розуміти зв’язок між причиною і наслідком, у них прірву між бажанням і можливістю, протиріччя між загрозою і надією.

Така країна має 0 (нуль) шансів на виживання.

Україна не звалилася ще тільки тому, що у тієї ж Росії немає бажання витрачати додаткові ресурси на те, щоб підібрати цей гниє шматок.

Навіщо? Потрібно просто почекати, коли все згниє остаточно, і цей шматок впаде в підставлені руки.

Тому в питанні повернення ОРДЛО ключове питання — не хочемо жити з ОРДЛО, а чи Україна хоче жити взагалі.

Якщо Україна хоче вчинити самогубство, то саме час. І звичайно ж, ніхто не зобов’язаний нас рятувати, якщо ми поспішаємо самоубиться.

Потрібно поважати право жити і померти, так як хоче людина чи держава. Навіть якщо це до коліків в животі смішне самогубство.