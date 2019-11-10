«Пиво і будиночки в Конча-Заспі»: Нефьодов розговорився про дружбу з Гончаруком

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов зізнався, що на новій посаді йому пропонували хабарі за неправомірні дії, проте він від них відмовився.

Подробицями про своє життя в новому статусі чиновник розповів у бліц-інтерв’ю для телеведучої «1+1» Каті Осадчої

«Мені натякали на те, що, якщо я не буду чіпати історію з будиночками в Конча-Заспі, які належать профспілці Державної митної служби, які за кілька тисяч гривень в місяць орендують всі колишні керівники митної служби, то в принципі я теж зможу отримати такий будиночок за 3000 гривень в місяць. І люди довго не могли зрозуміти, коли я кажу: «Ні, ну все-таки майно потрібно повертати, ну це ж державні гроші», – розповів Фахівець.

За його словами, почувши таку відповідь, його співрозмовники подумали, що він натякає на те, що погодиться на два будиночка.

Однак Експерт підкреслив, що він є чесним митником, тому навіть не зіграв зі своєю дружиною розкішне весілля. Він зазначив, що на це немає ні часу, ні потрібних коштів.

Що стосується змін, які з ним сталися останнім часом, то Нефьодов з прикрістю зазначив, що він досі не може змиритися з тим, що багато його сприймають як публічну особу. Адже у вільний від роботи час він хоче зайти в бар, щоб розслабитися з друзями. Але там він зустрічає безліч людей, які проявляють до нього підвищену увагу: хочуть зробити селфи або пригостити алкоголем, від чого він відмовляється.

Крім того, глава митниці прокоментував свої дружні стосунки з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком, зазначивши, що вони іноді дозволяють собі разом ходити в бари.

«Так, у мене є фотографія прем’єр-міністра, який навіть п’є маленьку пляшку пива», – з посмішкою зазначив Експерт.