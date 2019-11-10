Ми довго будемо дивитися на ідіотів в цьому спектаклі? – Сазонов

Зеленський вирішив регулювати медіа. В ручному режимі. Відпрацювати стандарт новин на рівні рішення Кабміну. Така романтична бусинка. У 2004 році такі ж методички штаб Януковича розганяв по лояльним медіа. Пиши, що завгодно, але в першому або останньому абзаці потрібно згадати, що все хороше завдяки політиці і стратегії прем’єр-міністра Віктора Януковича.

Міністр Бородянський хоче ввести кримінальну відповідальність за маніпуляцію громадською думкою в новинах. Це як? Моя особиста оцінка ідіотизму влади одним словом «ідіоти» є маніпуляцією? Скільки років за це – отделаюсь троячкою або строк починається з м’якого знака? Зеленський хоче задавати стандарти новин – теж маячня. Друзі, хлопчики і дівчатка – яка думка? Ми довго будемо дивитися на ідіотів в цьому спектаклі? Якщо вже втомилися, дайте сигнал – я теж втомився від них…

Це перше і, сподіваюся, останнє моє відео з матюками. Не люблю нецензурщину, але інакше їх характеризувати неможливо…