По моїй справі проходять Яценюк, Ярош та брати Тягнибоки, — Мазур

Росія об’єднала в одну кримінальну справу понад 10 осіб, яких нібито підозрюють у злочинах на Кавказі. У списку опинилися українські політики, у тому числі літній незрячий керівник УНА-УНСО і молодий чоловік, якому під час чеченської війни було 3,5 роки.

Про це на прес-конференції в Любліні розповів ветеран АТО, співробітник Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини, Ігор Мазур («Тополя») інформує Цензор.НЕМАЄ з посиланням на «Укрінформ».

«У цій справі, де я проходжу, проходить і Арсеній Яценюк, проходять брати Тягнибоки, Ярош, і ще там десь є п’ятеро хлопців. Раніше по цій справі проходив Микола Карпюк та Станіслав Клых, які ніколи не були в Чечні, але це не було важливо для «російського правосуддя», — сказав Мазур.

«Інтерпол, який раніше не ставив нас в чорний список, тих, хто на Кавказі десь висвітлював ті злочини, які чинила російська армія як в Грузії, так і в Чечні, то зараз Інтерпол включив нас в розшук», — пояснив він.

За словами Мазура, росіяни навіть не турбувалися тим, щоб підрахувати вік включених в список людей.

«У цій справі навіть деякий час проходив пан Юрій Шухевич, сліпий, але оскільки він входить в керівництво УНА-УНСО, то його теж як бойовика включили в цю справу. І Ярослава Лагнюка, це наш голова виконкому, якому в той час було 3,5 роки, також включили в цю справу, тобто, що він теж замучив там 10 росіян, він брав участь у бойових діях «, — розповів Мазур.

Ветеран АТО вважає, що зараз міжнародні структури починають занадто строго підходити до українців.

«На жаль, ми бачимо, — додав Мазур, — що стара Європа зараз починає домовлятися з Росією, як Франція, Німеччина, так і Італія, Іспанія. Країни Балтії і Польща — це наші найближчі союзники, і ми прекрасно розуміємо, що тільки об’єднавши наші зусилля, ми можемо протистояти окупантам», — сказав він.