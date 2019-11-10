Фанати “Динамо” кричали расистські образи на адресу Тайсона. У відповідь він показав середній палець

Сьогодні, 10 листопада, на футбольній арені у Харкові був припинений центральний матч 14-го туру УПЛ між “Динамо” і “Шахтарем” через образливих вигуків з фанатського сектора динамівців на адресу капітана “гірників” Тайсона.

Про це повідомляє sportarena.com. На 75-й хвилині протистояння хтось з вболівальників “Динамо” викрикнув щось расистське на адресу Тайсона, капітана Гірників. Фразу розчути не вдалося.

Бразилець заплакав і показав у відповідь середній палець. Йому виписали червону картку, а потім він пішов разом з тренером Віктором Циганковим в роздягальню. Матч відновили через 3 хвилини.

Відзначимо, що “Шахтар” забив перший і єдиний гол на 18-й хвилині українського “ель-класіко”. Його автором став Кривцов.