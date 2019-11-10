CPJ: При Зеленском журналісти продовжують піддаватися небезпеки

Безпека журналістів та свободу слова не забезпечують шляхом криміналізації діяльності або шляхом введення яких-небудь обмежень, а деякі ідеї в законодавчій сфері, які зараз обговорюються, можуть негативно позначитися на безпеці журналістів і свободу ЗМІ. Про це заявила «Голосу Америки» координатор програм CPJ (Комітет захисту журналістів) в Європі і Центральній Азії Гульноза Саїд.

Занепокоєння, за словами координатора програм CPJ, викликає заяву міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського, який висловився за посилення відповідальності журналістів за маніпуляцію інформацією.

«Коли намагаються криміналізувати якусь діяльність, це викликає занепокоєння. Свобода слова і безпеку журналістів у будь-якій країні не забезпечуються шляхом криміналізації діяльності, або шляхом запровадження тих чи інших обмежень», — заявила Саїд.

Також оголошення про можливу ініціативу парламентської фракції «Слуга народу» передбачити можливість санкцій для збиткових ЗМІ викликає занепокоєння: не влада, а глядачі та читачі мають вирішувати, чи є те чи інше ЗМІ життєздатним, зазначає Саїд.

«Влада не повинна вирішувати, які ЗМІ є життєздатними, чи хорошими з політичної точки зору, або хто є хорошим журналістом та інше. Не варто, щоб парламент дивився на ЗМІ з точки зору того, наскільки вони прибуткові», — додала Саїд.

Щоб змінити ситуацію, перш за все, уряду слід приділити увагу захисту журналістів-розслідувачів, вважає експерт.

«Якщо нова влада України хоче продемонструвати повагу до безпеки журналістів і захист ЗМІ, насамперед потрібно поважати і підтримувати проекти журналістів-розслідувачів, такі як «Схеми», не наражати їх на небезпеку. На жаль, це сталося з журналістами «Схем» і «Слідство» та іншими в період президентства Порошенко і, на жаль, це триває і при президентстві Зеленського», — вважає вона.

Також представник CPJ заявила, що хоча «дружня риторика президента до преси», на її думку, є прихід Володимира Зеленського на посаду не призвів до корінних змін в ситуації зі свободою ЗМІ в Україні.

«Щодо того, як власне журналісти оцінюють цю ситуацію — очевидно, від нового президента є великі очікування, тому що багато українців пов’язували надії з його обранням і досі, думаю, не відбулося суттєвих змін в плані політичного середовища для журналістів, за винятком обміну полоненими з Росією. У цьому випадку ми бачили звільнення Романа Сущенко і повернення його в Україну», — зазначила координатор CPJ.