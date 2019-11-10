У РФ не було планів вторгнення в Україну з боку півдня, погроз поки не бачимо, — Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявляє, що критичного посилення сил і засобів Збройних сил РФ, що могло б говорити про ймовірність вторгнення на територію України, в даний час не спостерігається.

У неділю ввечері в ефірі телеканалу 1+1 міністр оборони, коментуючи слова екс-міністра закордонних справ Павла Клімкіна про те, що РФ може вторгнутися на півдні України, а також відповідаючи на питання про те, чи відчувається така загроза, сказав: «Ми завжди відчуваємо загрозу, наше завдання — захистити Україну за будь-яких сценаріїв. Звичайно ж, ми бачимо різні сценарії. Але ми не бачимо якогось критичного посилення, яке не входить в плани (РФ), відомі нам ще з початку року».

Загороднюк підкреслив, що процес мілітаризації в Криму триває. «Ми це відслідковуємо, наша розвідка працює, ми знаємо про дії ворога», — сказав він.

При цьому міністр оборони додав: «Але у нас немає інформації, що це критично, і якась ситуація чекає нас найближчим часом».

Відповідаючи на питання про те, чи може Україна у разі вторгнення РФ захистити свої території власними силами, сказав: «Так».