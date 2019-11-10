Громадяни Росії можуть залишитися без Фейсбуку

І в цей раз РФ втрутиться у вибори американського президента. У цьому переконаний один з найбагатших і найвпливовіших людей світу і засновник компанії Facebook – Марк Цукерберг. У чому причина таких гучних заяв, і що чекає звичайних російських користувачів Фейсбуку? Марк Цукерберг – засновник соцмережі Фейсбук, говорить про те, що Росія, Китай і Іран обов’язково втрутяться у вибори, які будуть проходити в США в 2020 році.

Віце-президент компанії Гай Розен розповів, як Фейсбук завзято воює з цими трьома країнами у всесвітній мережі. За останні 3 роки фахівцями компанії була проведена велика робота з виявлення нових загроз та ліквідації вже існуючих. За минулий рік вони змогли усунути більше 50 акаунтів перед самими великими демократичними виборами.

Для протидії іноземним кампаніям, співробітники Фейсбук видалили 4 групи іранських і російських акаунтів зі сторінок своїх соцмереж. Т. к. була видалена група, що розповідає про традиції російської їжі, М. Захарова і М. Симоньян висловили критику на адресу соцетей і керівника Facebook особисто. У МЗС РФ і ЗМІ немає на них впливу, а ось Цукерберг і будь-який працівник Фейсбуку може блокувати їх акаунти, не пояснюючи причин. Анатолія Шарія без причин заблокували на Facebook.

Політичні сили РФ хочуть заборонити Фейсбук, але їх ніхто всерйоз не сприймає. Т. к. в Ірані і Китаї влада вже заборонила цю соцмережу, то Росія залишається єдиною країною, де громадяни вільно нею користуються. Цукерберг може відключити в РФ Facebook і сказати Конгресу США, що він зробив усе, що міг, а те, що росіяни можуть користуватися соцмережею за допомогою VPN і анонімайзерів, це його не стосується. Напевно, пора російським любителям Фейсбуку регулярно завантажувати свої акаунти, щоб інформація не загубилася, якщо все-таки соцмережа відключать або підготуватися до переходу на Telegram, «Вконтакте» або «Живий журнал».