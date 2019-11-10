У Харкові 8 чоловіків у балаклавах скоїли розбійний напад на квартиру

У Харкові 8 невстановлених чоловіків у балаклавах скоїли розбійний напад на квартиру місцевої жительки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП Харківської області.

“9 листопада о 5:40 до Холодногірського відділу поліції надійшла інформація про те, що кілька годин тому вісім невідомих чоловіків в балаклавах зайшли до квартири слідом за 39-річною жінкою.

В квартирі знаходилась також 24-річна подруга заявниці. Зловмисники, погрожуючи ножем жінкам, заволоділи грошовими коштами в сумі 16 400 гривень , 250 доларів США та планшетом”, — повідомили у поліції.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцією вживаються заходи по встановленню та затриманню осіб, причетних до скоєння злочину.