У МВС розповіли про хитрою схемою РФ по затриманню Мазура

На затриманого в Польщі українського ветерана АТО Ігоря Мазура Росією було виставлено не червону картку Інтерполу, а спеціальне циркулярне повідомлення, яке поширювалося лише на конкретні країни. Про це повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко в Facebook.

«На затриманого в Польщі українського ветерана війни з РФ унсовця Ігоря Мазура «Тополі» була виставлена не червона картка Інтерполу, яка відразу впадає в очі нашим поліцейським, і прикордонникам при перетині кордону, а спеціальне циркулярне повідомлення, що начебто оперативного орієнтування про затримання, поширення якого було обмежене певними країнами. Враховуючи механізм оголошення в розшук Росією нашого ветерана, є ознаки зловживання Статутом Інтерполу», — йдеться в повідомленні.

За словами Шевченка, нібито злочини, за які РФ хоче судити Мазура, відбулися в період з 1994 по 2000 роки. Розслідування кримінального провадження за цими фактами датована у росіян 2014 роком. Тим не менш, циркулярний орієнтування полякам прислали тільки в 2019 році.

Він підкреслив, що є ймовірність, що хтось із людей, які знали про приїзд Мазура в листопаді поточного року в Польщу, розповіли про це РФ, а росіяни прислали повідомлення про затримання ветерана АТО, яке зводило до мінімуму обізнаність про це поліцейських українського бюро Інтерполу.

«Їм (українським працівникам Інтерполу) раніше вдавалося вчасно виявляти подібні, більш помітні в базах даних, сфальсифіковані повідомлення про розшук у випадках з політиками Арсенія Яценюка, Рефата Чубарова, Анатолія Гриценка і воєначальниками Степан Полторак, Віктор Муженко і вчасно роз’яснювати Генерального секретаріату Інтерполу безглуздість таких звинувачень росіян», — зазначив Шевченко.

Він додав, що це показує наявність механізмів боротьби з псевдообвинениями, однак ускладнення можуть виникнути, якщо «під удар» потрапив не дуже відома людина, як у випадку з Мазуром. Шевченка попередив українців про можливі проблеми під час виїзду за кордон і висловив готовність МВС дати роз’яснення з цього приводу.

«МВС України наполегливо радить тим українським громадянам, в тому числі ветеранам війни з РФ, які мають ризик бути затриманими в третіх країнах за псевдообвинениям для подальшої видачі в Мордор, ретельно і уважно ставитися до планування зарубіжних поїздок та поширенню інформації про них», — констатується в повідомленні.