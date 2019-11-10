На Київщині п’яна жінка “пом’яла” 5 авто

Боярці Київської області жінка в стані алкогольного сп’яніння не впоралася з керуванням та в’їхала в парковку, де пошкодила 5 автомобілів.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

“Подія сталася сьогодні об 11:20 у місті Боярка Києво-Святошинського району, по вулиці Хрещатик 88-А. Біля багатоповерхівки 33-річна молодиця не впоралася з керуванням і в’їхала у офіційну парковку, де пошкодила 5 авто місцевих мешканців”, -йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, жінка перебувала за кермом в стані алкогольного сп’яніння.

“Порушниця при свідках відмовилася від проходження тесту на алкоголь. Правоохоронці доставили її до лікарні для медичного освідчення, але і там жінка не дала згоди”, — зазначається в повідомленні.

Автомобіль жінки було вилучено та доправлено на штрафмайданчик.

“Поліцейські склали адмінпротокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — зазначається в повідомленні.