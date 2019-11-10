Ситуація на Донбасі: У штабі ООС оприлюднили вечірню зведення про втрати ЗСУ

На території Донбасу представники незаконних збройних формувань і російські найманці п’ять разів обстріляли позиції Збройних сил України.

В результаті порушення режиму тиші з боку представників «ЛДНР» травми отримали четверо українських захисників. Також був пошкоджений автомобіль ВСУ. У прес-центрі штабу ООС зазначили: «Загрози життю українських захисників немає. Їх оперативно доставили до лікувального закладу».

У зведенні, яка була оприлюднена ввечері, кажуть, що ворог відкривав вогонь по підрозділам Збройних сил України їх протитанкового ракетного комплексу, зенітних установок, різних систем гранатометів, кулеметів крупного калібру, а також іншої стрілецької зброї. У штабі також повідомили: «Два обстріл наших позицій російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ»: у Майорска — з зенітної установки ЗУ-23-2, ручних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; неподалік Новотошковского — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї». В зоні відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» терористи здійснили три обстрілу по позиціях ООС: два рази у Новогнатовки – із протитанкового ракетного комплексу, і один раз з кулеметів великого калібру у Красногорівки.