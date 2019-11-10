В Одесі з притулку втекли шестеро дітей. Їх оголосили в розшук

В Одесі з дитячого притулку втекли 6 вихованців, зараз їх розшукують. Про це повідомляє прес-служба ГУНП Одеської області.

Київський відділ поліції в Одесі розшукує Максима Разіна 2008 року народження, Євгенія Степанюка, 2003 року народження, Карину Орленко, 2006 року народження, Анну Стельмах, 2003 року народження, Максима Соколаш, 2004 року народження, Данила Разіна, 2005 року народження.

Анна Стельмах зріст 165-170 см, худорлява, волосся довге світле, очі блакитні.

Максим Соколаш зріст 170-172 см, худорлявий, волосся світле лагідно, очі блакитні.

Євгенія Степанюк зріст 152 см, волосся темне нижче плечей, очі темні.

Карина Орленко зростанням 145-150 см, худорлява, волосся коротке темно-русяве, очі сірі.

Максиму Разіну на вигляд 11-12 років, волосся світло-русявого кольору, середньої статури.

Данилові Разіну на вигляд 14 років, худорлявий, волосся світле.