Політолог: потрібно дати самим собі відповідь, а чи готові ми жити в такій Україні, яку бачать жителі «ЛДНР»?

Другий день поспіль в мережі обговорюються скандальні результати соціологічного дослідження в ОРДЛО, які були опубліковані в «Дзеркалі тижня».

При цьому до цих пір незрозуміло, яким чином можливо опитати більше, ніж за 800 людей «ЛНР» і «ДНР» і найголовніше – чи це можливо без всебічного контролю і прямої участі представників терористично окупаційної адміністрації? Про це у своєму блозі пише політолог Олексій Голобуцький.

Він зазначає, насторожує момент узгодженості дефініцій. Тобто, ці дані можуть біти цілком реальними, відповіді – цілком правдивими, незважаючи ні на що, але під цими формулюваннями «українець», «громадянин України» жителі окупованих територій мають на увазі абсолютно точно не те, що ми. Наша Україна і Україна, громадянами якої вони готові бути, — це дві абсолютно різні України. І сутність громадянства для нас і для них – принципово різна, навіть діаметрально протилежна і взаємовиключне. Як і сутність національної приналежності. Тому, по суті, ці опитування не мають жодної практичної користі. Ми говоримо на різних мовах. Ми маємо на увазі зовсім різні речі, коли говоримо нібито про одне. Є така ємна формулювання: «У нас по-різному голови складені». Так ось — справді по-різному.

Олексій Голобуцький підкреслює, тому, перш ніж робити якісь висновки, а тим більш реальні кроки на підставі цих висновків, треба точно встановити: а, що саме вони розуміють під своїм «бути громадянином України»? Як вони бачать Україну, в якій згодні жити? А тоді ми повинні чесно відповісти собі на питання: а чи готові ми жити в такій Україні, яку вони бачать?