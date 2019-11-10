Третина українців не відкладають гроші на “чорний день”, — опитування

На поточний момент близько 35% українських громадян не відкладають кошти “про запас”.

Про це повідомили в zn.ua, посилаючись на тематичний опитування компанії Research & Branding Group.

Згідно з дослідженнями, менше, ніж на місяць, відкладають фінанси лише 10% громадян країни, а на місяць вперед — 12% і 11% відкладають на два місяці.

Крім того, жителі України розповіли, на скільки вистачить відкладених коштів, якщо у них не буде інших джерел доходу: На період від трьох до шести місяців — 11%; На період сім місяців і більше — 3%; Не знають, скільки змогли б прожити на відкладені кошти — 17%.