У Зеленського заявили про скасування призову в армію: усі подробиці

В Україні хочуть скасувати обов’язковий призов в армію і перевести Збройні сили на стандарти НАТО.

Як передає ТСН, з такою ініціативою виступив міністр оборони Андрій Загороднюк, призначений на посаду за пропозицією президента Володимира Зеленського.

«Це моя персональна мета. Це не скоро буде, це не буде протягом року, але це моя персональна мета – скасувати призов», – заявив він.

«І це позиція держави взагалі, що ми рухаємося до професійної армії за стандартами НАТО, яка підготовлена, оснащена. І головне – що кожен військовослужбовець повинен знати своє місце, в нього повинна бути чітка військова кар’єра і права захищені. Так, щоб ми могли конкурувати при відборі за кращих людей», – розповів Загороднюк.

Міністр додав, що гарна і сучасна техніка для українських військових також є частиною військових можливостей України.