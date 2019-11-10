З початку року свій бізнес закрили 167 тисяч українців

За даними на початок жовтня, 167 тисяч людей закрили свій бізнес. Про це повідомили в Державній податковій службі України у відповідь на запит УНН.

«Станом на 01.10.2019 загальна кількість фізичних осіб-підприємців, які припинили підприємницьку діяльність за даними Звіту «Про стан обліку платників», — 167 тисяч осіб», — повідомили в податковій службі.

Як зазначається, згідно з отриманими даними, в 2018 році, підприємницьку діяльність припинили 196 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський прийняв ряд рішень для посилення захисту бізнесу, серед яких: закон про посилення захисту бізнесу, основні положення якого передбачають посилення адміністративної відповідальності посадових осіб дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру шляхом внесення змін та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зеленський також підписав указ про невідкладні заходи із забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП).

У той же час, зміни в Закон «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг (закон № 128-IX від 20.09.2019) і зміни в Податковий кодекс України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг (закон № 129-IX від 20.09.2019), передбачають широке впровадження касових апаратів.

Втім, під дію цих законів не підпадають платники єдиного податку, які відносяться до I групи, тобто чий річний дохід не перевищує 300 тисяч гривень. Крім того, покупець зможе подати скаргу на продавця, якщо не всі позиції відображені (деталізовані) в чеку. Тоді підприємцю доведеться заплатити штраф.

Варто відзначити, що самі фізособи-підприємці незадоволені такими нововведеннями, адже доведеться купувати касові апарати, а це додаткові витрати. Крім того, підприємці не впевнені, що зможуть повною мірою користуватися смартфонами, як касовим апаратом, адже це вимагає програмного забезпечення, роз’яснення від фіскальних органів і в цілому готовність податківців до таких новацій. Також касові чеки це сувора звітність, так само викликає невдоволення ФОПовцев.