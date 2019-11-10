Покинув країну на літаку: президент Болівії подав у відставку

Президент Болівії Ево Моралес в неділю, 10 листопада, повідомив про відставку і покинув країну на літаку.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Політик зробив це на тлі протестів у країні, щоб уникнути громадянської війни.

Слідом за главою Болівії зі своєї посади також пішов віце-президент Альваро Гарсія Линера.

Моралес заявив про рішення покинути займане крісло вже після від’їзду зі столиці. За його словами, на цей крок він пішов для того, щоб «влаштували переворот лідери опозиції перестали спалювати будинки простих людей». При цьому він пообіцяв не відмовлятися від боротьби.

За деякими даними, екіпаж літака Моралеса запросив дозволу в декількох країн на проліт через свою територію, але отримав відмову.

Лайнер, ймовірно, приземлився в аеропорту міста Чиморе в болівійському департаменті Кочабамба.

Паралельно про своїх відставки заявили кілька міністрів, голова митної служби. Вирішили здати свої мандати і кілька відомих сенаторів.

Згідно із законами країни, після відставки Моралеса обов’язки глави держави переходять віце-президента, але він теж оголосив про відхід зі свого поста.

У разі відсутності віце-президента, влада переходить спікерові сенату, а за ним – спікеру палати депутатів, але він теж пішов у відставку.



