Муждабаєв про Москві: як можна нудьгувати по місту, яка мене зрадив, який населений зрадниками і трусами

Кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв, який довгий час жив і працював у Москві, у відвертому інтерв’ю зізнався, що з того моменту, як він переїхав в Київ у нього не було ще часу, щоб він нудьгував по столиці Росії, де вона працювала заступником головного редактора «Московського комсомольця». Муждабаєв зазначив, що ніякої ностальгії по Москві у нього немає, є тільки ностальгія по Криму.

Айдер Муждабаєв зазначив, що він досить товариська людина і в Росії у нього були сотні людей, яких він дуже добре знав і з якими підтримував зв’язок. Після того, як почалася російська агресія проти України спілкування продовжилося тільки з 2-3 людьми.

За словами журналіста, незрозуміло, як можна сумувати за містом, який зрадив, як можна сумувати за містом, який населений зрадниками, боягузами, людьми, які навіть бояться написати повідомлення у Фейсбуці. Людей, які під час війни зрадники, не можна вважати своїми друзями і взагалі називати порядними людьми.